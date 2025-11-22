Cacao chiapaneco conquista al mundo

El cacao cultivado en la región Norte de Chiapas volvió a colocarse en los reflectores internacionales. La hacienda Napaná, una productora ubicada en el municipio de Pichucalco, obtuvo dos importantes galardones en la final mundial de los International Chocolate Awards, uno de los certámenes más influyentes y respetados dentro de la industria chocolatera.

La productora ubicada en Pichucalco obtuvo dos medallas en la final mundial, posicionando al estado como referente global en calidad de cacao y sus derivados.

Reconocimiento

El polvo de cacao elaborado en esta hacienda fue reconocido con la Medalla de Oro, convirtiéndose oficialmente en el mejor del mundo dentro de su categoría.

Además, la manteca de cacao producida en la misma plantación recibió la Medalla de Plata, distinción que reafirma la calidad y pureza de los derivados que se elaboran en esta región chiapaneca.

Estos premios fueron otorgados tras una rigurosa evaluación internacional que reconoce la excelencia en productos provenientes del cacao.

Para hacienda Napaná, los reconocimientos representan un impulso significativo no solo para la marca, sino para el cacao de origen chiapaneco y para los productores locales que han mantenido vivas las prácticas de cultivo tradicionales y de alta calidad.

La familia detrás de la hacienda celebró el logro destacando el esfuerzo diario que realizan en la plantación, así como la importancia de posicionar al cacao mexicano en los mercados globales.

Con estas distinciones, el cacao de Pichucalco continúa consolidándose como un referente mundial por su sabor, pureza y manufactura, fortaleciendo el prestigio de Chiapas como tierra de cacao excepcional.