Cada acción tendrá una reacción: ERA

Durante un evento realizado en la capital chiapaneca, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, confirmó que pondrán en marcha una estrategia de seguridad llamada Operación Hostigamiento, cuyo propósito es combatir a la delincuencia.

Frente a la gente que asistió a las actividades, detalló que se estarán realizando en Tuxtla Gutiérrez más patrullajes y vigilancia que abarcarán varios puntos, incluyendo el aeropuerto.

Acciones de las autoridades

Afirmó que se colocarán filtros de seguridad en todos los rincones de la entidad, y estos retenes se instalarán debido a que se han detectado actividades.

Ramírez Aguilar aseguró que los grupos delictivos están arrinconados y por eso quieren venir a hacer “su desmadre, así lo voy a decir, a Tuxtla”.

Agregó que por cada acción delictiva, habrá una respuesta de la autoridad, y lo que resta es que la población ponga en marcha medidas preventivas.

En este punto, recomendó a las familias mantener los horarios en fin de semana, es decir, hasta las dos de la madrugada, debido a que después de esa hora “los hijos no se están divirtiendo sanamente”.

Prioridad gubernamental

El gobernador de Chiapas detalló que se mantendrá la postura de seguridad, y habrá combate directo a los delitos de homicidio, asaltos a carreteras, extorsión, además de secuestro y robo (con o sin violencia).

Sin descuidar el resto de la incidencia delictiva, Ramírez Aguilar añadió que no se dará lugar para que Chiapas regrese a la violencia.

Lo que se quiere, recalcó, es un estado con conciencia, en el que se pueda ser solidario con el vecino y dejar a un lado la indiferencia.

Finalmente, refirió que el gobierno local está haciendo su trabajo en temas de seguridad y Ramírez Aguilar hizo un llamado a la población para que apoye a las autoridades en dar la credibilidad de lo que se ha implementado.