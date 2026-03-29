Cada calle, un acto de justicia social: Torres

Este sábado 28 de marzo, el alcalde Ángel Torres encabezó la apertura de la calle “Amolillo”, una nueva vialidad en la colonia San José Terán, destacando que el programa ha intervenido ya cientos de calles y busca mejorar la calidad de vida de las familias tuxtlecas.

Durante el evento, se realizó el tradicional corte de listón, encabezado por el alcalde, en compañía de autoridades locales, para posteriormente realizar un recorrido por la vialidad donde saludó a las y los colonos que lo esperaban desde el mediodía.

Durante el acto, los habitantes expresaron su reconocimiento por la rehabilitación de esta calle de más de 500 metros, una obra que, señalaron, representa un cambio significativo en su vida cotidiana.

Estrategia

El edil, destacó que este tipo de acciones forman parte de una estrategia más amplia que busca atender una de las principales demandas sociales: mejorar la infraestructura urbana en colonias de la capital chiapaneca.

Explicó que el avance del programa ha sido considerable, con cientos de calles intervenidas hasta ahora.

“Estas obras no deben verse como dádivas, sino como un acto de justicia social”, destacó.

Además, señaló que la transformación de las vialidades responde a la exigencia directa de la ciudadanía, marcando, dijo, un cambio en la forma de gobernar, donde la población participa activamente en la toma de decisiones.

En este sentido, adelantó que el programa continuará fortaleciéndose durante este año, con una inversión superior a la ejercida en 2025, cuando se destinaron más de 500 millones de pesos.

Para 2026, indicó, el presupuesto podría superar los 700 millones de pesos, lo que permitiría ampliar el número de calles rehabilitadas y consolidar un avance que ya ronda las 400 vialidades intervenidas en la ciudad.

Asimismo, reconoció el respaldo del gobierno federal y estatal para impulsar estas acciones, lo que permitirá acelerar el ritmo de obra pública en beneficio de más colonias.

Más allá de la infraestructura, el alcalde enfatizó que la rehabilitación de calles tiene un impacto directo en la calidad de vida de las familias, al mejorar la movilidad, la seguridad y el acceso a servicios básicos.