Cada caso de mala praxis requiere revisión exhaustiva

La diputada presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del Estado de Chiapas, Faride Abud García, representante del distrito 15 Tonalá, abordó el tema de la proliferación de clínicas y sanatorios particulares en la entidad así como los recurrentes casos de malas praxis médica que han generado preocupación entre la ciudadanía.

Verificación

En entrevista, la legisladora explicó que la Secretaría de Salud (SSA) es la autoridad facultada para verificar y revisar el funcionamiento de estos establecimientos, en particular de los quirófanos donde se realizan cirugías.

No obstante, subrayó que cada denuncia por mala práctica debe analizarse de manera individual, pues se trata de casos complejos.

“Hay casos que a lo mejor no tiene nada que ver el médico o la instalación. Las instalaciones tienen que permitir sus puntos de normativa y cumplirlas como es sí o sí”, señaló Abud García.

Investigación integral

Añadió que la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (Dipris) apoya en la verificación, pero cuando se trata de una presunta mala práctica quirúrgica, se debe revisar al cirujano, anestesiólogo y todo el equipo que acompañó al paciente, así como cotejar el historial clínico.

“A veces nos ha pasado que nos dicen que fue el médico o que no lo practicaron bien, y a veces no sale así, a veces sale que venían de otros tratamientos que ya tuvieron una práctica y ya llegan en malas condiciones”, explicó.

Por ello, insistió en que es fundamental revisar cada caso de manera completa y transparente. La diputada confirmó que existe una autoridad encargada de inspeccionar instalaciones y personal de clínicas particulares: la Secretaría de Salud (SSA) a través de la Dipris.

Las revisiones se realizan de forma constante; de hecho, informó que en el mes de marzo se llevó a cabo una revisión reciente por jurisdicciones sanitarias, misma que también incluyó hospitales públicos del IMSS Ordinario, IMSS-Bienestar y otras instituciones.

Por último, al cuestionarle qué hace falta en el sector privado, la legisladora respondió: “Que cumplan con todas sus normativas. Hay hospitales y médicos que, desafortunadamente, ponen en segundo plano el tema de salud del paciente y les interesa el tema económico”. En ese punto, agregó que también hay una “cuestión ética que se nos ha olvidado a muchos”.