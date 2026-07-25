Cada vez hay menos árboles urbanos

Científicos de diferentes universidades de varios países destacaron la importancia de mantener y aumentar la presencia de árboles en las ciudades urbanizadas ante la presión generada por el crecimiento poblacional, dado que ofrecen múltiples servicios ecosistémicos, como la reducción de las temperaturas, la disminución de la contaminación, la infiltración del suelo para frenar el escurrimiento pluvial, la protección contra la radiación UV.

Un estudio “Repensar los bosques urbanos como infraestructura esencial para la resiliencia, la equidad y la biodiversidad en la actual emergencia climática” (PLOS Climate https://doi.org/10.1371/journal.pclm.0000953) refiere que para 2050 casi el 70 % de la humanidad residirá en ciudades, intensificando la demanda de espacios verdes y los servicios ecosistémicos vitales que proporcionan.

Beneficios

Una investigación hecha por el Área de Manejo Integral de Cuencas del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap) en Chiapas dice que la sombra de un árbol ayuda a reducir hasta un 32 % el consumo de electricidad en una vivienda, resultando un ahorro promedio de 43 % en el costo anual de la tarifa, entre 300 y 900 pesos, y hasta de ocho mil 300 si hay uso de aire acondicionado.

La investigación, bajo el enfoque de identificar alternativas para enfrentar el calor extremo en zonas urbanas, plantea el aumento del arbolado urbano, considerando cuánto podría ayudar a disminuir la temperatura.

Se encontró que a sol directo la temperatura de una banqueta puede oscilar entre los 50 y 55 grados, pero a un metro de distancia bajo sombra disminuye hasta 26.5 grados. En las paredes de las casas se registra una diferencia de hasta seis, mientras que al interior registró una variación de 0.096 a 1.25 grados.