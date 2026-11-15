Cada vez más estudiantes se interesan por la robótica

Con seis categorías de competencia, estudiantes demostraron su ingenio, creatividad y capacidad para desarrollar proyectos durante el Noveno Torneo Estatal de Robótica 2026, en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG), que promueve la innovación, el trabajo colaborativo y la aplicación práctica de los conocimientos en ingeniería.

En esta edición se contó con la participación de 106 equipos provenientes de instituciones como el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 233, la Universidad Politécnica de Chiapas, el Centro de Robótica Robotux, el Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), plantel 13.

Torneo

La competencia contó con seis categorías: Gallito, Minisumo, Persecución, Futbol, Carrera de Insectos e Innovación y Creatividad, modalidades en las que los equipos pusieron a prueba el funcionamiento de sus robots, sus estrategias y la precisión de sus diseños.

La directora del campus, Marisa Guadalupe Flores Aguilar, comentó que este torneo representa mucho más que una competencia, constituye una oportunidad para compartir conocimientos, aprender de otros participantes y fortalecer el trabajo en equipo.

Destacó la importancia de impulsar actividades que fortalezcan la formación integral del estudiantado y despierten el interés por la ciencia, la tecnología y la innovación. Reconoció el esfuerzo y la pasión que cada equipo reflejó en sus proyectos, y los invitó a mantener la curiosidad y el entusiasmo por desarrollar propuestas que contribuyan a enfrentar los desafíos del entorno actual.

A lo largo del torneo, los equipos compartieron experiencias y enfrentaron distintos desafíos en un ambiente de sana convivencia, demostrando que la robótica también es una oportunidad para aprender, superar retos y disfrutar del intercambio de ideas.