Cadena de cambios en Secundarias Técnicas

Dio inicio el proceso de cadena de cambios, incremento de horas, ascensos, permutas y libre tránsito del nivel de secundarias técnicas en Chiapas, con la participación de más de 200 docentes de diferentes municipios; mientras que los incrementos del año pasado todavía no son pagados.

Fabián Ruvalcaba, titular de la Secretaría de Trabajos y Conflictos de Secundarias Técnicas de la Sección 7 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), comentó que todo el proceso se realizó en bilateralidad con la autoridad educativa.

“Se trabaja en bilateralidad en seguimiento de la minuta que obtuvimos con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y el gobernador del estado, Eduardo Ramírez, en la cual se hace latente dicho manejo a través de una subcomisión mixta para las promociones de los trabajadores”.

Inició el proceso con inspectores, jefes de enseñanza y directores, para terminar con el personal de apoyo y asistencia a la educación el próximo 5 de agosto. La sede para esta actividad fue el auditorio de Los Constituyentes de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).

Detalló que la cadena de cambios es un proceso por el cual se realizan las promociones de ascensos de un área a otra y cambios de centros de trabajo que se manejan en las 158 escuelas de secundarias técnicas del estado; es un derecho de todas y todos los docentes participar siempre que cumplan con los requisitos.

Recordó que hace años el gobierno federal impuso un cambio en estos procesos, para realizarse de manera virtual y sin la participación del sindicato, sin que el trabajador pudiera reclamar ante alguna irregularidad.

Actualmente es presencial; se elabora un escalafón estatal para que el docente vea si cumple con el puntaje de antigüedad y preparación. No se inicia hasta que todos estén conformes con el puntaje que obtuvieron en el escalafón.