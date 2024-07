Cadena de cambios es arbitraria

“Se están cometiendo arbitrariedades en el tema de la cadena de cambios”, señalaron integrantes del magisterio. Se manifestaron en las afueras de la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Preescolar, Bertha Von Glumer y Leyva.

En voz de la titular de la secretaría de Trabajos y Conflictos de Educación Especial de la Sección VII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE), Ciria Erika Concilco Reyes, la decisión es resultado del inicio de la cadena de cambios, la cual calificó como arbitraria.

Argumentó que la demanda de sus compañeros de educación especial surge porque se está intentando entrelazar a compañeros que no pertenecen a su nivel, además de que se están escondiendo los espacios disponibles.

“El día de hoy los compañeros estamos organizados, firmes y con la consigna de que gobierne quien gobierne, los derechos se defienden, el nivel de Educación Especial es uno de los niveles más pequeños dentro de la Subsecretaría de Educación Federalizada; pero no por eso nos vamos a quedar callados”.

Agregó, “Estamos emprendiendo una lucha en contra de las arbitrariedades de la jefa de departamento, basados en la convocatoria, nosotros como Sindicato no respaldamos los procesos de la Usicamm (Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros), sin embargo, los derechos de la convocatoria emitidos por la misma Secretaría de Educación, están siendo rebasados por una jefa de departamento”.

Añadió que el día lunes buscaron un acercamiento con la responsable de dicho departamento, pero no los recibió, pues no se encontraba laborando, ya que a decir del propio personal, ella no labora los días lunes y deja a cargo del personal administrativo las actividades, en razón de lo anterior, optaron por tomar las instalaciones de la Escuela Normal, sin afectar las actividades, pero no permitirían el ingreso del personal administrativo en tanto no se resuelvan las cuestiones que afectan la cadena de cambios.