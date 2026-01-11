Caducó plan de desarrollo urbano en San Cristóbal

San Cristóbal de Las Casas cuenta con un Plan de ordenamiento territorial y desarrollo urbano que no ha sido actualizado desde 1997. Por lo mismo, en julio de 2025 se instaló un Consejo municipal para renovarlo frente a las nuevas realidades de la ciudad. Según las normas del consejo, se debía convocar a reunión cada mes, sin embargo, la última sesión se realizó el 19 de septiembre de 2025.

Sin convocatoria

Sergio Urbina, integrante del consejo, representante ciudadano por el barrio de San Ramón, indica que a inicios de noviembre se convocó a una sesión que no se concretó por falta de quórum, y que, desde entonces, no ha existido convocatoria.

El Consejo está conformado por 28 integrantes, de los cuales la mitad pertenecen al municipio y al Gobierno Estatal. El resto son ciudadanos y representantes de cámaras empresariales. Ellos, indica Sergio Urbina, desconocen la razón por la que la presidencia del consejo, a cargo de la presidenta municipal Fabiola Ricci, no haya convocado a una nueva sesión.

Sergio Urbina señala que es la presidenta o en su caso el secretario técnico del consejo, el arquitecto Alfredo Lobato, los únicos que tienen la facultad para convocar. De momento, los consejeros ciudadanos siguen trabajando por su cuenta y de forma voluntaria, por una honesta mejora de la ciudad.

Temas urgentes

El nuevo plan, agrega, debe tratar el tema del ordenamiento del espacio, es decir, cuáles son las zonas adecuadas para construir nuevas viviendas, al mismo tiempo que se respeten las zonas de conservación.

También debe abordarse el problema de la falta de agua y plantear nuevas formas obtener el líquido, como la captación de agua de lluvia.

Además de la forma en la que se limpiaran los ríos y se manejaran los residuos. Sergio Urbina indica que se podría usar la pirolisis, un proceso termoquímico que descompone materiales orgánicos.

Probable aprobación

El entrevistado enfatiza que el papel de los consejeros ciudadanos no es aprobar por bomberazo un plan deficiente, como el que se les presentó en la tercera sesión. “Nosotros luchamos por un consejo municipal donde se sumen todos a esta mejora de la ciudad y no caer en lo de siempre”.

El propio consejero prevé un escenario poco alentador. Cree que se aprobará un plan deficiente, sobre todo, porque la mitad de los consejeros son parte del municipio y atenderán a indicaciones superiores.