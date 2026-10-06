Cae árbol de 30 metros de altura sobre una vivienda

Debido a las lluvias que se han estado registrando en la región de los Altos, un árbol de aproximadamente 30 metros de altura cayó este domingo sobre una vivienda de la colonia El Mirador, en San Cristóbal de Las Casas, sin que se reportaran daños humanos.

Daños

Personal de Protección Civil y Bomberos que acudieron al lugar, informaron que la caída del árbol dañó dos habitaciones y la zona de cocina.

Ante el hecho ocurrido este domingo, personal de los grupos de auxilio y seguridad realizaron trabajos para retirar la estructura y eliminar el riesgo de un nuevo colapso.

Zona

El incidente ocurrió en el domicilio ubicado sobre la calle Chichonal 1, donde las labores de atención comenzaron desde el domingo cuatro de octubre a quitar las ramas, seguido del troceado y descenso controlado de los troncos mediante cuerdas.

Los trabajos concluyeron este lunes 5 de octubre con el retiro de los restos del árbol, dejando el área sin riesgo para la familia que habita el inmueble construido de block y lámina, evitando mayores daños a la vivienda.