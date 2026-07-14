Cae ciberacoso en Chiapas 28.6 %

Chiapas es el segundo estado a nivel nacional que presentó la caída más pronunciada en “personas usuarias de internet que experimentaron alguna situación de ciberacoso”, con una variación anual del -28.6 %.

El ciberacoso o ciberbullying es el uso de medios digitales para molestar, acosar o humillar a una o varias personas mediante ataques personales, difusión de información falsa o privada y amenazas, acto del que Yucatán tuvo la caída más pronunciada a nivel nacional del -37.4 %.

Estos datos del Módulo Sobre Ciberacoso (Mociba) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) detallan que la entidad pasó de 23.8 % en 2024 a 17.0 % en 2025 de casos de personas que sufrieron acoso cibernético, ocupando el quinto puesto entre los estados con menos ciberbullying.

Incidencia

Los actos de ciberacoso más severos en Chiapas los sufrieron las mujeres con el 17.7 % de la población, mientras que el 16.3 % de los hombres también sufrieron de estos delitos durante 2025. La tendencia nacional es de 22.5 % de mujeres y 19.2 % de hombres usuarios de internet que vivieron ciberacoso.

El medio más frecuente que se utilizó para realizar ciberacoso es la modalidad de llamadas ofensivas por teléfono celular, con 61.6 %. El segundo medio más frecuente que se utilizó fue WhatsApp, con 31.6 %.