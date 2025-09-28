Cae domo en escuela primaria de Tapachula

Las fuertes lluvias acompañadas de viento y descargas eléctricas provocaron el colapso del domo que cubría la cancha de la escuela primaria Juan Escutia, en la colonia Loma Linda, al norte de Tapachula.

Vecinos reportaron el desplome de la estructura, sin que existan personas lesionadas toda vez que no había nadie en el lugar.

Construcción

El techado fue construido hace dos años, en el marco de un programa de infraestructura educativa, aunque los padres de familia habían denunciado presuntas deficiencias y uso de materiales de baja calidad.

Elementos de Protección Civil (PC) acudieron a la institución educativa y acordonaron el área, mientras que señalaron que se realizarán las verificaciones de seguridad del inmueble.

Aunque este día y domingo no hay actividades escolares, recomendaron que mientras no se retire la infraestructura los niños eviten ingresar a esas instalaciones.

Algunos padres de familia, tras la caída del domo, pidieron una investigación sobre la calidad de la construcción, ya que se puso en riesgo al seguridad de sus hijos, en caso de que el hecho hubiese ocurrido en periodo de clases.