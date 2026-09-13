Cae flujo de migrantes por frontera Sur: INM

Los Grupos Beta de Protección a Migrantes del Instituto Nacional de Migración (INM) atendieron a cuatro mil 327 migrantes en Chiapas durante todo 2025, la cifra anual más baja desde 2015, según la consulta realizada a los registros mensuales de la Plataforma Nacional de Datos Abiertos de la Secretaría de Gobernación.

Este descenso se explica, en parte, por el endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos, que en 2025 registró por primera vez en al menos 50 años una migración neta negativa, es decir, donde más personas salieron del país que las que entraron.

La reducción del flujo migratorio hacia la frontera sur de México impactó directamente en las atenciones que los Grupos Beta brindan en Chiapas.

Comparativa

Entre enero de 2015 y diciembre de 2025, los Grupos Beta atendieron a 392 mil 246 migrantes en Chiapas, de acuerdo con los 132 registros mensuales del archivo consultado.

El pico histórico ocurrió en enero de 2019, con siete mil 26 atenciones, mientras que el mínimo se registró en abril de 2025, con 115.

Los Grupos Beta son cuerpos especializados del INM creados en 1990. Su labor principal consiste en la protección y defensa de los derechos humanos de las personas migrantes, sin importar su nacionalidad o situación migratoria.

Rescates

Realizan rescates en zonas de riesgo, brindan primeros auxilios, orientación sobre derechos, traslado a hospitales, entrega de agua y alimentos, y canalización a albergues. No tienen facultades de detención ni deportación.

En 36 años de operación, los Grupos Beta han brindado orientación, rescate, salvamento, ayuda humanitaria y asesoría legal a siete millones 399 mil 314 personas en contexto de movilidad humana.

Actualmente operan 22 grupos distribuidos en nueve estados del país, incluidos Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca y la frontera norte.