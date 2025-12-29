Cae granizada en el municipio de Huixtán

Una fuerte lluvia y granizada se registró la tarde de este domingo en el municipio de Huixtán. La carretera que conduce de este municipio a Ocosingo quedó cubierta de hielo.

Autoridades tradicionales informaron que primeramente se escuchó un rayo, minutos después vino la lluvia y granizada, quedando cubierto de hielo los campos, carretera y techos de las viviendas.

El hielo en la carretera causó contratiempos en la circulación vehicular, los automovilistas tuvieron que esperar algunos minutos para poder continuar con su recorrido.

Está es la segunda ocasión que llueve con granizo en la región de los Altos en este mes de diciembre, la primera se registró el pasado 18 de diciembre en varias comunidades del municipio de San Cristóbal de Las Casas, sin afectaciones.

La segunda, fue este domingo en el municipio de Huixtán. Hasta el cierre de la información las autoridades tradicionales no habían reportado daños humanos.

Verifican daños

Personal de Protección Civil recorrió la zona para verificar algún daño ocasionado por la fuerte lluvia con granizo.

De acuerdo con las imágenes, la carretera quedó cubierta de hielo, mientras los automovilistas y motociclistas circulaban con mucha precaución para evitar accidentes.