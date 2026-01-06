Cae primera helada del año en San Cristóbal

La mañana de este lunes, la zona Altos registró temperaturas menores a los 8 grados. Entre los puntos más bajos se encuentra San Cristóbal, que llegó a una temperatura de -2.6 grados, según lo indicado por la estación meteorológica personal (PWS, por sus siglas en inglés) Cerrillo Magic.

A nivel general, la ciudad tuvo una temperatura de dos grados alrededor de las 6 de la mañana, lo que la convierte en la cuarta helada de la temporada, siendo la primera la que se registró el 3 de noviembre de 2025.

Atractivo visual

Los ciudadanos compartieron fotos de la fina capa de hielo que las heladas producen en los pastizales y en los carros. Pese al atractivo visual del fenómeno, también se registró el deceso de un perro callejero, por lo que se les invitó a los dueños de mascotas a cuidar a sus animales.

En Pilalch’en, comunidad de Chamula, se compartieron videos donde el hielo era mucho más abundante a las orillas de los caminos, creando capas superiores a los tres centímetros.

Pese a las bajas temperaturas, ciudadanos recalcan que estos fenómenos se dan de forma menos frecuente a cómo sucedía en otras épocas. Expertos señalan de forma directa a la explotación que se hace de los humedales, que, indican, deben ser protegidos por los tres órdenes de gobierno.