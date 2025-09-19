Cae puente por lluvias en San Cristóbal

Las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas en la región Altos provocaron el colapso del puente que conecta a las colonias Maravilla y El Vergel, en la zona norte de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, dejando incomunicados a miles de habitantes.

La estructura, utilizada diariamente por peatones y automovilistas, quedó completamente inhabilitada, impidiendo el paso de automovilistas y ciudadanos.

La caída del puente obligó a buscar rutas alternas para trasladarse en la zona.

Anuncios preventivos

Colonos pidieron que se coloquen anuncios preventivos y cintas de seguridad para evitar incidentes, en tanto se gestiona la construcción de un nuevo acceso.

Los habitantes de la zona norte reiteraron el llamado a las autoridades a presentar un proyecto de reconstrucción inmediata, pues el puente era paso hacia escuelas, centros de trabajo y domicilios.