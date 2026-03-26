Cae venta de mariscos en Cuaresma

A pesar de la cercanía de la Semana Santa, la venta de pescados y mariscos en mercados públicos de Tapachula se mantiene por debajo de lo esperado durante la actual Cuaresma.

A diferencia de años anteriores, cuando esta temporada representaba el periodo más fuerte para el sector, en esta ocasión no se ha registrado repunte; por el contrario, los comerciantes enfrentan mayor competencia y ofertas por parte de tiendas de autoservicio.

En entrevista, Karla Bautista, propietaria de una pescadería en el mercado San Juan, informó que las ventas se mantienen alrededor del 50 por ciento, lo que ha dejado sin utilidades a los comerciantes en lo que va del periodo.

Crisis económica

Consideró que la baja en las ventas se debe a la crisis económica que enfrentan las familias, derivada de la inflación, así como a la competencia de tiendas de autoservicio, ya que los precios al público no han registrado incrementos.

Señaló que los propietarios han tratado de mantener los precios, pese a que los introductores han elevado los costos debido a la baja producción de mojarra tilapia y a las condiciones climáticas adversas en la costa de Chiapas, que dificultan la captura de otras especies.

“La situación es preocupante porque, a pesar de que estamos a días de iniciar la semana mayor, las ventas no han repuntado; muy poca gente está viniendo a comprar pescados y mariscos, lo que nos mantiene al límite”, expresó.

Precios

En cuanto a los precios, indicó que el kilogramo de mojarra se comercializa en 100 pesos, el camarón en alrededor de 150 pesos —dependiendo del tamaño— y el filete de pescado en 150 pesos, siendo estos los productos de mayor demanda en la temporada.

Finalmente, mencionó que esperan un ligero incremento en las ventas durante la Semana Santa, cuando las familias suelen consumir más estos productos, aunque existe preocupación por un posible aumento en los precios.