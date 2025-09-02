Caen 4 por homicidio a abogado en Pichucalco

Después de que se dio a conocer el crimen donde un abogado fue privado de la vida en Pichucalco, el fiscal general de Chiapas, Jorge Llaven Abarca, confirmó la detención de cuatro sujetos que, presuntamente, estuvieron involucrados en el hecho.

Se destacó la colaboración entre los gobiernos de Chiapas y Tabasco, los cuales permitieron investigar el tema y esclarecer lo ocurrido el pasado 26 de agosto.

Al dirigirse a la población, Llaven Abarca confirmó que por este delito fueron detenidas las siguientes personas: Gumaro “N”, Bryan “N”, Lorenzo “N” y Alejandro “N”; la FGE refirió la colaboraron en la planeación y ejecución del delito.

Investigación

La información compartida por el fiscal indica que Gumaro “N” fue el autor material, y el resto de las personas detenidas participaron en otras actividades, desde conducir una moto para emprender la fuga, hasta el manejo de un vehículo que escoltó la huida.

Se agregó que fueron asegurados tanto el arma de fuego como la motocicleta. “La línea de investigación se tiene definida por una venganza contra la víctima, misma que se dedicaba a ejercer la abogacía, y una persona quien había contratado sus servicios estaba inconforme con la asesoría legal”, agregó la Fiscalía.

Los datos detallaron que la ejecución se ordenó desde una prisión en Tabasco, y los trabajos de investigación siguen para determinar la autoría intelectual.

“Contamos con la colaboración total de la Fiscalía General del Estado de Tabasco y de la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco, con quienes mantuvimos una comunicación de manera inmediata, y nos dieron todas las facilidades para poder llevar a cabo la investigación, sin que los delincuentes lograran su cometido de darse a la fuga”, resaltó.

Finalmente, Llaven Abarca comentó que no habrá impunidad en los delitos. Se trabaja para mantener a Chiapas dentro de los primeros lugares en materia de seguridad.