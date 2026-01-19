Caen árboles sobre viviendas en Tonalá

Varias fueron las viviendas que se vieron afectadas por la caída de árboles ante los fuertes vientos que se generaron durante la madrugada de este domingo, informaron los dueños y dueñas de dichas casas.

Entre ellas, se vieron afectadas algunas viviendas del poblado de Tres Picos, El Terrero, El Vergel y Castillo Tielemans, en donde a varios les perjudicó parte del techo mientras que a otros les afectó baños y lavaderos.

Intensidad

Se informó que la intensidad de los vientos generó que en algunas zonas se suspendiera la energía eléctrica; en otros ejidos varios incendios fueron controlados por los propios vecinos, los cuales con extintor lograron sofocarlos.

Sin embargo, habitantes como Leonel García Trinidad dijeron que las familias viven muy preocupados por los fuertes vientos, en donde los árboles siempre son dañados y por lo mismo, se caen y provocan afectaciones a los hogares.