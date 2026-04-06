Caen exportaciones de Chiapas: Inegi

Durante el cuarto trimestre de 2025, Chiapas registró una disminución de 5.8 por ciento en el valor de sus exportaciones, ubicándose entre las entidades con menor participación en el comercio exterior del país, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según el reporte de Exportaciones por Entidad Federativa (ETEF) elaborado por el Inegi, el valor de las exportaciones chiapanecas alcanzó los 262.9 millones de dólares, lo que representó una disminución anual de 5.8 por ciento.

Este resultado colocó a la entidad en la posición 29 a nivel nacional, con apenas 0.2 por ciento de participación en el total del comercio exterior del país.

Factores

El informe señaló que uno de los factores que limita el crecimiento económico del estado es la composición de su estructura exportadora, concentrada principalmente en actividades no manufactureras.

Sectores como el minero y el agropecuario continúan teniendo mayor peso que el industrial, a diferencia de otras entidades con economías más diversificadas.

En ese sentido, el Inegi detalló que las tres principales actividades económicas vinculadas a la exportación en Chiapas registraron retrocesos durante el periodo analizado.

El sector agropecuario presentó una caída de 10.6 por ciento, el minero disminuyó 8.0 por ciento y el manufacturero reportó la baja más pronunciada, con un desplome de 25.0 por ciento.

Pese a estos resultados, el sector minero se mantuvo como el principal generador de exportaciones en la entidad, concentrando el 37.6 por ciento del total estatal.

Le siguieron el sector manufacturero, con 23.0 por ciento, y el agropecuario, con 18.7 por ciento, evidenciando una limitada presencia de la industria en la economía exportadora local.