Caen las remesas en la entidad por redadas en EUA

El retorno de migrantes mexicanos, derivado de las políticas migratorias de Estados Unidos, ha impactado el flujo de remesas en México y Chiapas. En 2025, la entidad registró una ligera pero sostenida disminución en el envío de recursos, de acuerdo con datos del Banco de México y especialistas.

Se trata de una consecuencia directa del endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos, particularmente durante la administración del presidente Donald Trump, lo que ha provocado un retorno constante de migrantes mexicanos a sus lugares de origen.

De acuerdo con cifras del Banco de México (Banxico), Chiapas registró en 2025 un ingreso por remesas de cuatro mil 159.5 millones de dólares (mdd), lo que representa una disminución de 8.9 mdd en comparación con 2023, así como una baja del 0.2 por ciento respecto a 2024, año en el que se alcanzaron cuatro mil 168.4 millones de dólares (mdd).

Pese a esta reducción, Chiapas continúa siendo una de las entidades con mayor recepción de envíos de dinero en el país.

Durante 2024, el estado se ubicó en el cuarto lugar nacional, concentrando el 6.5 por ciento del total de envíos de efectivo a México.

Asimismo, ocupó el séptimo lugar nacional en remesas por familia, con un promedio de 192.1 dólares por persona.

Los municipios que concentran el mayor flujo de estos recursos son San Cristóbal de Las Casas, Comitán de Domínguez y Tuxtla Gutiérrez, donde los envíos de efectivo representan un apoyo fundamental para la economía familiar y el consumo local.

El análisis histórico del flujo de remesas revela que entre el primer trimestre de 2018 y el cuarto trimestre de 2024, el mayor ingreso se registró en el tercer trimestre de 2023, cuando Chiapas alcanzó un máximo de mil 194 millones de dólares (mdd).

A partir de ese periodo, se observa una tendencia descendente, atribuida principalmente al retorno de migrantes y a las restricciones migratorias en Estados Unidos.

Especialistas advirtieron que, de mantenerse esta tendencia, será necesario fortalecer estrategias de desarrollo económico local y generación de empleo, a fin de reducir la dependencia de las remesas y mitigar el impacto en las familias chiapanecas.