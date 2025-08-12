Caen seis árboles por las intensas lluvias

Al menos 13 incidentes dejó la tormenta de este lunes 11 de agosto en Tuxtla Gutiérrez, informó la Secretaría Municipal de Protección Civil.

Recuento

La información incluyó tres unidades que quedaron varadas en medio de calles con encharcamientos, pues sus conductores desafiaron la fuerza de las corrientes que se formaron en cuestión de minutos. Esta situación ocurrió en las colonias Patria Nueva y La Ilusión. También se reportaron tres casas con encharcamientos. A esto se le suman otros seis árboles que cayeron, derivado de los vientos que acompañaron las precipitaciones.

En la parte del libramiento Norte Oriente, en el fraccionamiento El Valle, se registró un cortocircuito. Antes de las lluvias, en la ciudad se habían presentado varios días con bastante calor.