Los productores de café han iniciado la cosecha anual en la región Costa-Sierra, sin embargo, las condiciones no son las adecuadas ya que existe una disminución en la producción.

A esta problemática se le suma la falta de mano de obra para el corte, por lo que consideran que este año la producción podrá ser de apenas el 60 por ciento en comparación con el año pasado.

Afirman que los cortadores y sus familias han dejado de llegar a la región y prefieren trabajar en campos guatemaltecos.

Productor

En entrevista, Rigoberto Galindo Velásquez, coordinador de la Asociación Mexicana del Café (Amecafé), afirmó que en Chiapas se producen alrededor de un millón 500 mil quintales del aromático, pero en esta ocasión, las inconsistencias de las lluvias a causa del cambio climático y la falta de mano de obra podrían generar una crisis.

Expuso que la cosecha 2026-2027, “arrancó con buen precio pero con menos café, con sequía, sin cortadores y sin los apoyos que no llegan a los productores.

Expone que el panorama es preocupante a nivel estatal, ya que al problema del clima se le suma otro igual de grave, la falta de mano de obra.

Detalló que antes, los cortadores venían de Guatemala y también la mano de obra local, pero hoy ya no llegan como antes, porque ya tienen otras fuentes de ingreso.

Aunque la cosecha apenas está iniciando, el precio se mantiene alto, en 262 dólares el quintal que se mide en la Bolsa de Nueva York, a nivel internacional, lo que equivale a más de cuatro mil pesos.

Reconoció que ese buen precio no alcanza para compensar que habrá menos café para cortar y vender, y que el costo de la mano de obra sigue subiendo y las políticas públicas no están respondiendo a las necesidades reales.