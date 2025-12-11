Café chiapaneco cierra el año con precios históricos

El precio del café ha alcanzado niveles récord en este año 2025, ya que el precio ha superado los 6 mil pesos por saco lo que lo convierte en uno de los productos más costosos del mercado, de acuerdo con exportadores la cifra histórica es consecuencia de los factores climáticos que afectaron la producción en Brasil y con ello la producción y distribución del grano a nivel mundial.

El director comercial del Centro de Agroecología San Francisco de Asís, Jorge Aguilar Reyna, dio a conocer que el kilogramo de café arábigo cerrará entre 103 y 106 pesos, cuyos precios no se habían presentado en las últimas cuatro décadas

Dijo que, en el caso del kilogramo de café robusta, el precio oscila entre los 46 y 49 pesos, superiores a los que se presentaron el año pasado, lo que representa un alivio económico para los productores, quienes por años habían enfrentado crisis por los bajos costos de comercialización.

“Por ejemplo, en la Bolsa de Nueva York, las 100 libras de café se cotizan en unos 292 dólares, e incluso en algunos momentos superaron 400 dólares, niveles muy superiores a los 260 dólares con los que se cerró 2024”, abundó.

Chiapas, principal productor

Comentó que explicó que México ha aprovechado el vacío que han dejado Brasil y Vietnam, dos de los mayores productores del mundo, que el año pasado enfrentaron catástrofes naturales que impactaron de forma importante sus cosechas.

Señaló que Chiapas cerrará nuevamente el año como el principal productor del aromático grano en México con una producción anual de 321 mil 582 toneladas, con una derrama económica superior a los 100 millones de dólares (mdd).

Incluso, Chiapas ocupa el primer lugar de producción de café orgánico en el mundo, generando aproximadamente el 41 por ciento de la producción a nivel mundial, aromático grano que tiene gran demanda en el mercado de especialidad en el mundo.

Indicó que confían en que el precio del café se pueda mantener hasta el 2027, ya que para que Brasil se recupere pasarán al menos dos años más.