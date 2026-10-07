Café chiapaneco, de los mejores del mundo: ERA

El café, como un producto chiapaneco que ha permitido el empoderamiento económico de muchos chiapanecos, fue el tema abordado por el gobernador Eduardo Ramirez Aguilar en su programa Platicando con el Jaguar.

Desde Tenejapa, lugar en el que fue grabado este material que busca socializar temas torales de Chiapas, a través de una mirada abierta y con lenguaje coloquial, se reconoció la profunda influencia que tiene este grano en la economía de muchas familias.

El gobernador dijo que urge que esta labor sea visibilizada, pues estamos frente a unos de los mejores productos a nivel mundial.

Industria

En el programa se dio a conocer que unas 30 mil mujeres productoras dependen del café, esto representa un 17 por ciento del total de las personas dedicadas a esta actividad que esta siendo beneficiada por el Gobierno del Estado de Chiapas, a través de la entrega paquetes de impulso a la economía y la producción que incluye insumos y capacitación de equipos para seleccionar y cortar el grano del café

Samaria López, productora de este grano presumió al gobernador que la región ha ganado diversos premios por la calidad de su producto.

Mientras que Antonio López, productor local, sostuvo que las familias tienen en el café una gran oportunidad de generar economías regionales.

Leticia Méndez, secretaria de los Pueblos Indígenas explicó que se están impulsando acciones en favor de mujeres productoras en diversas regiones de Chiapas.

En tanto Jorge Utrilla, titular del Instituto del Café en Chiapas (Incafé) dio a conocer la creciente estadística de personas que se decidan a la comercialización de esta bebida.

También el amplio número de mujeres y sobre todo de la calidad del aromático chiapaneco.