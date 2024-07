Café chiapaneco se abre paso en mercado chino

A un año de que los cafés mexicanos y chiapanecos comenzaran a distribuirse en los mercados de China, el exportador y productor, Juan Carlos Calderón Jaeger, sostuvo “están gustando los cafés de México”, replicó se está “abriendo buen paso” en el gigante asiático. Sin embargo, dijo, en la producción hay retos concretos: la inestabilidad de los precios y la falta de mano de obra.

Calderón Jaeger es uno de los pioneros en exportación, él abrió el mercado hacia China hace un año. “Nos pasó que no conocían el café mexicano y tenemos un buen café, muy competitivo contra el de Colombia o Costa Rica, sin duda tenemos buen mercado, vamos abriendo camino”, destacó.

“Les están gustando los cafés de México, y lo principal es que llevamos cafés de productores específicos y que se acercan a nosotros, nosotros no compramos café. Llevamos el café de nuestros productores a venderlos; con eso podemos matar el precio y ofrecer más beneficios a los productores”, declaró.

Explicó que una de las problemáticas a las que se enfrentan los productores es la variación de los precios del grano pues “existe gente que compra el café muy barato”. Otro de los problemas a los que se enfrentan los cafetaleros, explicó, es la falta de mano de obra, lo que retrasa las entregas

De acuerdo a la Secretaría de Economía, el café fue una de las principales ventas internacionales de Chiapas en 2023, acaparó el 35.7 % de las ventas, con 70.2 millones de dólares.

A través de Roaster Warehousing Trading Co, Calderón Jaeger, coloca el café “en Francia, España, Estados Unidos y China. Aclara que no es coyote, pues no acapara la producción, sino enlaza al productor con el comprador. Tienen bodegas en varias partes del mundo. “Nosotros tenemos bodega en todas esas partes del mundo para que los productores puedan llevar su café; cuando el cliente paga, nosotros se lo entregamos y disminuimos el riesgo de que no paguen, como tantas historias que pueden contar los productores”, expuso.