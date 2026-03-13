Café con Humanismo coloca a Chiapas en la agenda nacional

El director general del Instituto del Café de Chiapas (Incafech), Jorge Baldemar Utrilla Robles, participó en el II Foro Regional del Sector Cafetalero en México: Análisis y Perspectivas de la Conformación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Cafeticultura (CNDCM), realizado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, donde destacó los avances y la visión que impulsa Chiapas para fortalecer este sector estratégico.

Durante su intervención, Utrilla Robles subrayó que Chiapas vive una nueva etapa para la cafeticultura, impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien ha colocado al café como un eje de desarrollo económico, social y ambiental para miles de familias que dependen de este cultivo.

“El café no es solamente un producto agrícola; es identidad, historia y sustento para miles de comunidades rurales. Por ello, desde Chiapas impulsamos políticas públicas que dignifiquen el trabajo de las y los productores y fortalezcan toda la cadena de valor”, expresó.

En este contexto, destacó el reciente lanzamiento del programa Café con Humanismo, una estrategia integral que busca mejorar la productividad, fortalecer la organización de los productores y elevar la calidad del café chiapaneco, mediante la renovación de cafetales, asistencia técnica especializada y mejores condiciones de comercialización.

El titular del Incafech explicó que esta política pública contempla acciones como la distribución de plantas resistentes a plagas, capacitación técnica para productores y el fortalecimiento de procesos de calidad, con el objetivo de elevar la competitividad del café chiapaneco en los mercados nacionales e internacionales.