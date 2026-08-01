Café con precio récord y Taza de Excelencia

El café chiapaneco puso en alto el nombre de México en el mundo. En la subasta electrónica de la Taza de Excelencia México 2026, un lote de la variedad Geisha producido en la finca Santa Cruz, alcanzó un precio de 94.70 dólares por libra, misma finca que ganó la Taza de Excelencia en el concurso de calidad.

De acuerdo a los especialistas de The Nexus Coffee, la cifra es la tercera más alta desde que comenzó este certamen internacional en 2012, solo superada por los récords de 2017 y 2018. Con esto, Chiapas se coloca en el centro del mapa de los cafés de especialidad.

El lote ganador, de apenas 330 libras, fue adquirido por la empresa japonesa Camel Coffee Co., LTD, que pagó más de 31 mil dólares por ese pequeño cargamento.

Pero la misma finca chiapaneca repitió la hazaña y un segundo lote, también de Geisha, se vendió a 94.50 dólares por libra a la misma compañía, lo que suma otro desembolso superior a los 31 mil dólares.

En total, la subasta del 28 de julio movió más de 358 mil dólares, con un precio promedio de 33.43 dólares por libra y más de tres mil 600 pujas de compradores de todo el mundo.

Concurso

La Taza de Excelencia es un concurso de calidad. Y en esa competencia, Chiapas se llevó el primer lugar en la categoría Experimental, una de la más innovadoras y exigentes.

También fue la Finca Santa Cruz, del productor Cruz José Argüello Enríquez, la ganadora. Con un total de 91.33 puntos de calificación por proceso Natural Experimental, superando a lotes de otras regiones y variedades.

Cuando una finca gana una Taza de Excelencia y luego su lote se cotiza en la subasta a precios tan altos, recibe un ingreso extraordinario, y su nombre y el de la región quedan posicionados en el mercado global.

Por tanto, ambos logros ponen al café de Chiapas en el ojo mundial, y abre puertas para futuras ventas, atrae a compradores especializados y eleva el prestigio de todo el café que se produce en la región.