Café de Chiapas es rentable, pero aún no es suficiente

Los bajos precios de venta, el transporte y el costo de la tierra hacen que producir café en Chiapas sea más caro de lo que debería. Por ello, autores de una investigación publicada en la Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas recomiendan reducir esos gastos y unir a los productores para vender mejor.

El estudio revisó tres zonas de Chiapas: San Juan Cancuc, Ángel Albino Corzo y Sitalá, durante el ciclo 2021-2022. Los autores son Hugo Josué Molina Gómez, José Miguel Omaña Silvestre, Dora Sangerman Jarquín y Juan Manuel Quintero Ramírez. El artículo salió el 19 de junio de 2026.

29 pesos al día

Los resultados muestran que el café de esas zonas sí deja ganancia y es competitivo. En Sitalá, el productor gana 15 mil 435 pesos al año, mil 286 al mes y 42.87 al día. En San Juan Cancuc, 12 mil 260 pesos al año, mil 21 al mes y 34.05 al día. En Ángel Albino Corzo, 10 mil 468 pesos al año, 872 al mes y 29.08 al día.

El problema es que ninguna de esas ganancias alcanza el salario mínimo, que va de 172 a 207 pesos por día.

El estudio señala que el sistema tradicional y agroecológico ayuda a mantener la ventaja, porque usa insumos locales. Pero los precios bajos de venta, el transporte y la tierra se comen la utilidad.

Ingresos

Otro dato del estudio, es que la caficultura es la principal actividad que genera ingresos en Chiapas y la segunda en captar divisas, con 500 millones de dólares al año.

En México, medio millón de pequeños productores viven del café, y 67.2 por ciento de los municipios cafetaleros tienen población indígena. Producir un quintal de café oro cuesta unos dos mil 292 pesos, y la mitad se gasta en mano de obra.

Chiapas produce 41 de cada 100 kilos de café del país. México es el productor número 12 del mundo. El estudio concluye que el café chiapaneco es rentable, pero el dinero no llega para vivir. La salida, según los autores, es bajar costos y organizarse para vender mejor.