Café, la nueva economía de sustento estatal

La producción de café en Chiapas es la más importante de México y podría ser la nueva economía de sustento estatal, pero para soportar este papel debe hacer frente a retos que van desde la tecnificación, amenazas biológicas, calentamiento global y algunos escenarios de inseguridad.

Por ello, es necesario trabajar de cerca con los productores de Chiapas que tienen una histórica capacidad de cafeticultura, la cual debe ser acompañada para que económicamente se vea reflejada en los bolsillos de los trabajadores y después, en la economía estatal.

Así lo explicó Víctor Manuel Aguilar, coordinador de la licenciatura en Cafeticultura de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), al presentar el Quinto Encuentro de Productores, Región XIV Tulijá Tseltal Chol, a realizarse en Chilón del 23 al 27 de marzo con participación de productores e investigadores de Colombia y México.

Riesgos

El experto recordó que Chiapas ya ha enfrentado adversidades, como la plaga de la roya que generó grandes pérdidas o como lo fue en el pasado la falta de personal para cosechar cuando existió un riesgo de inseguridad, y en la actualidad otras amenazas biológicas están latentes.

Sin embargo, la realidad es que Chiapas tiene el mejor café orgánico, debajo de Veracruz por cantidad de producción pero superior en calidad reconocida.

Por ello la importancia de este encuentro que llevará inflación e intercambio de experiencias entre los productores de café del estado.

Cabe destacar que para el 2025, la entidad cerró como el principal productor del aromático grano en México con una producción anual de 321 mil 582 toneladas, con una derrama económica superior a los 100 millones de dólares.