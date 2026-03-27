Cafecito DIF, proyecto de inclusión con propósito

En el marco del reciente Día Mundial del Síndrome de Down, la directora del DIF municipal de Tuxtla Gutiérrez, Estephanie Frias Córdova, destacó el impacto de las cafeterías incluyentes operando en la ciudad, donde personas con síndrome de Down encuentran oportunidades laborales y desarrollo profesional.

La directora explicó que actualmente operan tres cafeterías incluyentes en distintos puntos de la ciudad, una en la sede central del DIF, otra cerca de la presidencia municipal y una más en el parque de la Marimba.

El objetivo de estos espacios va más allá de ofrecer alimentos y bebidas: se trata de generar condiciones de empleo digno para personas con síndrome de Down, quienes participan activamente en todas las áreas del servicio.

Panorama

“Es una inclusión totalmente real en el tema laboral. Ellos pueden desempeñarse profesionalmente, desarrollar habilidades en cocina, atención al cliente y ventas”, señaló.

Actualmente, entre 13 y 14 jóvenes colaboran en estas cafeterías, desempeñándose como meseros, auxiliares en la preparación de alimentos y en la toma de pedidos, bajo la supervisión de personal capacitado.

El proyecto se desarrolla en coordinación con la Asociación Unidos ProDown, que canaliza a jóvenes mayores de edad con habilidades enfocadas al servicio en cafetería.

Además, la directora adelantó que se trabaja en la apertura de una nueva sucursal en el parque Bicentenario, la cual podría ampliar la inclusión a personas con otros tipos de discapacidad.

“Queremos que tengan un ingreso económico, pero también que desarrollen habilidades y crezcan profesionalmente”, subrayó.

Sector empresarial

Asimismo, hizo un llamado al sector empresarial local para sumarse a este modelo incluyente, destacando que aún son pocas las empresas que apuestan por la contratación de personas con discapacidad.

Reveló que algunos jóvenes que iniciaron en “Cafecito DIF” ya han sido contratados por empresas privadas, lo que demuestra la capacidad y el compromiso de este sector de la población.

“Invitamos a los empresarios de Tuxtla a abrir espacios. No solo para personas con síndrome de Down, sino para quienes tengan alguna discapacidad. Es momento de hablar de una inclusión real”, enfatizó.