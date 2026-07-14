Cafetaleros con pérdidas por falta de mano de obra

Yareni Pérez, bióloga y productora de café en Siltepec, comentó que en los últimos años los productores de este municipio también han padecido la falta de mano de obra, sumado a la migración de los jóvenes, lo que dificulta hasta la fecha la cosecha del grano.

Comentó que antes se tenía una mayor participación de mano de obra en la región, sobre todo de personas provenientes de Guatemala, quienes ayudaban en todas las labores artesanales de la actividad productiva.

Sin embargo, de seis años para acá la afluencia disminuyó de forma considerable. A decir de otros productores, esto se debió al incremento de la inseguridad en las carreteras durante el pasado gobierno.

Migración de jóvenes

A eso se suma una alta migración de jóvenes de las diferentes comunidades del municipio y de la región, lo que hace más complicado poder realizar estas labores en los tiempos que marcan los ciclos de los cafetales.

Señaló que en su cafetal, de una hectárea, levantan hasta 20 a 25 bultos aproximadamente, el grano es una mezcla de arábiga y marago, lo que le da un sabor muy característico.

Lo que han implementado es involucrarse en la agricultura regenerativa, con jóvenes que puedan participar en las diferentes actividades que requieren los ciclos de cosecha y poscosecha.

“Fue bastante complicado porque ya no había las formas ni la certidumbre de que pudiesen salir a su propia parcela y predio a trabajar, por las condiciones climáticas y de los suelos”.

Hubo una pérdida muy significativa en toda la zona, había cafetales completamente en el abandono, algunos productores se arriesgaban porque de ahí obtienen su principal sustento económico.