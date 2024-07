Cafetaleros en la incertidumbre

Para este año los productores de café en el estado preven un incremento importante en el cultivo del grano, sin embargo, muchos están en la incertidumbre por las fuertes lluvias que se han presentado en algunas regiones, que pudieran afectar los cafetales, así como provocar deslaves en zonas montañosas.

Edgar Ángel Ventura, cafetalero de Montecristo de Guerrero, indicó que hay muchos terrenos con importante deforestación, lo que favorece el escurrimiento en las lluvias, sumado a que algunos se localizan en áreas de montaña con cierta inclinación; y si las fuertes precipitaciones siguen se podrían dar deslaves.

Roya

En los cafetales directamente, ha iniciado a reportarse el incremento de algunas enfermedades como la roya por el exceso de humedad, lo que podría afectar en el caso de aquellos que no tomaron precauciones, como un manejo integral de plagas y dejar residuos orgánicos.

“El tema principal es la deforestación, si tus cafetales, o deforestaste mucho, no dejaste mucha sombra, la lluvia cae directamente a la tierra, además, hay que considerar que muchos cultivan en zonas de montaña”, indicó el cafetalero.

Estas posibles afectaciones se sumarían a los efectos negativos que dejó la sequía, que este año estuvo bastante intensa, incluso en zonas altas donde antes no pasaba, que no era común que las plantas pasarán un estrés hídrico, que fue bastante evidente.

Proceso afectado

En mayo es la floración del café y si no hay lluvias previas este proceso se ve afectado y hay una reducción en la producción, afortunadamente en ese mes se dieron dos precipitaciones abundantes, aunque no fue garantía, debido a que no se sabe la cantidad de lluvia que habrá en las próximas semanas.

Una dificultad que atraviesan en los últimos años es la falta de mano de obra, sobre todo en esta temporada que vienen procesos como el corte, la limpia y el cultivo. No todos pueden usar herbicidas para requerir menos trabajo, además que implica un impacto ambiental fuerte.