Caída de agente genera movilización policiaca

Un presunto accidente de un agente federal al interior de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) que anteriormente albergaron las oficinas de Regulación Migratoria provocó una movilización policiaca.

La institución cerró las puertas y no dio más información, más que la versión de que la persona lesionada se había caído de una escalera de aproximadamente cinco metros de altura.

El hecho

Poco después del mediodía, una llamada alertó a las corporaciones policiacas que se dirigieron a las oficinas del INM, sin embargo, no hubo más información del caso y a los medios de comunicación se les cerró las puertas

La versión apunta que el accidente habría ocurrido al interior del recinto federal ubicado en las inmediaciones del fraccionamiento las Vegas entre las calles Río Grijalva y Río Panamá.

En el lugar, paramédicos de instituciones de auxilio y elementos de distintas corporaciones policiacas se concentraron para tratar de brindar ayuda, a estos se les indicó que un agente federal se había caído pero que no presentaba mayores lesiones.

Versiones extraoficiales refieren que el agente federal habría perdido el equilibrio y cayó de la escalera de aluminio. La persona responde al nombre de Sergio, de aproximadamente 40 años de edad y es un agente activo.

Tras el hecho la persona fue trasladada del lugar a un hospital para su completa recuperación.