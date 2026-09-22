Caída de árbol deja sin agua a colonias en SCLC

Más de una decena de colonias se quedaron sin agua en sus domicilios, debido a la caída de árboles durante la fuerte lluvia registrada la tarde del domingo.

Afectaciones

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (Sapam) informó que la caída de árboles “afectó la línea eléctrica que alimenta el equipo de bombeo de 30 HP, encargado de suministrar agua a colonias de la zona sur de la ciudad”.

Personal del Sapam, en coordinación con el área de Distribución, trabaja en la atención de esta afectación para restablecer el suministro lo antes posible.

Piden comprensión

Dio a conocer lo anterior a las y los usuarios para que puedan tomar las medidas preventivas necesarias mientras se realizan los trabajos.

Entre las colonias afectadas están Salsipuedes, 10 de Abril, Peñón, Velasco Suárez, Las Manzanillas, La Paz, La Curva, Bosques del Sol, Corral de Piedra parte baja, Corral de Piedra, Plan de Ayala, Las Flores y La Amistad.

Cabe señalar que la caída de un ciprés de aproximadamente 35 metros de altura provocó los mayores daños en postes de telefonía y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), además de afectar el suministro de agua por la suspensión de la energía.