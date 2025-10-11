Caída de poste provoca cierre de vía federal

Un poste propiedad de Teléfonos de México cayó la madrugada de este viernes y provocó el cierre, por algunas horas, de la carretera federal San Cristóbal de Las Casas-Ocosingo, a la altura de la comunidad Chilil, municipio de Huixtán.

La caída dejó incomunicadas a varias comunidades y municipios de la región, todo ello debido a las fuertes lluvias que se registraron en la región Altos.

Luego de retirar el poste, habitantes de la región se reunieron en la zona del incidente para solicitar a los automovilistas una cooperación económica de 50 pesos por vehículo “para comprar el poste, y así poder reparar de manera inmediata la línea de comunicación”.

Protestan por la cooperación

Habitantes de la comunidad Chilil dieron a conocer su malestar porque el daño lo debe reparar la empresa de teléfonos, no el pueblo.

Hasta las 2 de la tarde de este día viernes continuaban los indígenas cobrando la cuota de 50 pesos y tenían previsto retirarse después de las las 18:00 horas.