Caída del dólar tiene efectos negativos en las remesas

La caída del dólar también representa un impacto serio en la economía, pues las remesas representan uno de los pilares más importantes del país y para la entidad, ya que se está recibiendo menos dinero derivado de este fenómeno cuyo perjuicio es mayor que los beneficios.

Raúl Martín Domínguez Molina, analista y docente de la Escuela Bancaria y Comercial, Campus Chiapas, dio a conocer que desde el pasado mes de marzo comenzó a percibirse la depreciación de la moneda norteamericana.

En un primer momento, dijo, es la población común la que se ve afectada con este tema, debido al gran número de familias que dependen de este tipo de ingreso en la entidad y, palabras más, palabras menos, ahora reciben menos dinero.

“Es decir, un trabajador en los Estados Unidos manda a la familia los mismos 200 dólares, pero con el tipo de cambio reciben menos dinero que antes; es decir, de más de cuatro mil pesos pasó a poco más de tres mil 600 pesos y esto ocasiona que no se consuman algunos productos o se están haciendo ajustes a los presupuestos. Se trata de una población muy alta que recibe remesas en el país”, dijo.

En un segundo punto, explicó que en el caso de los prestadores de servicios turísticos están recibiendo menos visitantes, principalmente de Estados Unidos, puesto que les cuesta más caro venir a México o a Chiapas.

“Por esta razón, si baja el número de visitantes, baja el número de ingresos para el país también. Esta es la problemática para este sector, mientras que para aquellos que nos dedicamos a otra actividad, si no recibimos remesas no pasa nada”, agregó.

Incluso, dijo, en este momento comprar algunos productos extranjeros en dólares americanos es buen momento para hacerlo, porque son más baratos, hablando de productos de importación, esta sería una ventaja.

Indicó que esto no significa que la economía mejore, “esa apreciación no es correcta, que siga bajando el dólar no nos va a traer muchos beneficios, incluso puede ser lo contrario”.