Caída del peso y la BV afecta giros comerciales

La importante depreciación del peso sobre el dólar y la caída de la Bolsa de Valores Mexicana, que se registró después de las elecciones, no afectarían la microeconomía en general, tendrá un impacto solo en algunos giros comerciales de productos importados, como ropa y zapatos, automóviles, teléfonos inteligentes, compras por internet y otros.

De acuerdo a los especialistas, esto se dio a raíz de darse a conocer los resultados preliminares, que daban la victoria a Claudia Sheinbaum y la mayoría calificada para Morena en el Congreso federal, lo que generó incertidumbre entre los inversionistas extranjeros.El contador público certificado, René Cruz Montalvo, comentó que cada vez que hay elecciones en México, los inversionistas y los gobiernos de otros países están muy al pendiente de quiénes son o quién va a ser el que va a encabezar los próximos seis años de gobierno, por la posición estratégica que se tiene dentro del continente y la cercanía con Estados Unidos.

Indicó que los movimientos de la Bolsa de Valores en México cuando se conocieron los datos preliminares puso nerviosos a los inversionistas, sobre todo cuando quien encabezará el Poder Ejecutivo va a tener de su lado tanto a la Cámara de Senadores como a la de Diputados.

Esa incertidumbre va en cuanto a qué decisiones y medidas pudiera tomar en términos económicos y presupuestarios, si pudieran darse decisiones arbitrarias en aranceles, en importaciones y exportaciones, alguna carga más impositiva a inversionistas, modificar algún tipo de impuesto a efecto de grabar con un porcentaje más alto las utilidades, mercancías o cualquier otro tipo de cosas.

Afortunadamente todavía no hay fuga de capitales en México y se espera que no las haya, faltaría ver cómo se mueve la economía durante la entrega-recepción del gobierno. El contador dijo que si bien no afecta la microeconomía en general, impacta en la venta de muchos productos que son de importación porque se encarecen, como los paneles solares.