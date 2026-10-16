“Calabacita Tía” espera reunir a dos mil personas

Locatarios del Centro de Convivencia Infantil de Tuxtla Gutiérrez invitaron a la segunda edición de “Calabacita Tía” que se llevará a cabo el 31 de octubre, una celebración dirigida a las familias; este evento combinará la entrega de dulces, espectáculos y actividades recreativas y científicas. La expectativa es reunir entre mil y dos mil asistentes.

Omar Ochoa, representante de un grupo de locatarios, informó que las acciones comenzarán a las tres de la tarde, cuando los establecimientos participantes entregarán dulces a los niños y jóvenes que acudan disfrazados.

La iniciativa también busca recuperar la afluencia al parque y promover la convivencia familiar en este espacio recreativo de la capital chiapaneca.

Actividades

La programación incluirá un espectáculo de payasos a partir de las 4:30 de la tarde, así como presentaciones de academias de baile, entre ellas Asere y Puro Sabor Mexicano. Posteriormente se llevará a cabo un concurso de disfraces dirigido a niñas y niños de entre seis y 12 años.

La competencia estará enfocada en personajes y expresiones de la cultura mexicana, como catrinas, catrines y leyendas urbanas.

Premios

Los participantes podrán competir por premios en efectivo de mil pesos para el primer lugar, 500 para el segundo y 300 para el tercero.

También se entregarán trofeos elaborados mediante impresión 3D, cupones de descuento y otros obsequios proporcionados por los patrocinadores.

Incluso quienes no obtengan alguno de los primeros lugares recibirán un detalle como reconocimiento a su participación.

Recreación y ciencia

Además de las actividades recreativas, la jornada tendrá un componente educativo con la participación de clanes de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), que instalarán muestras relacionadas con distintas áreas del conocimiento.

Entre las actividades previstas se encuentran exhibiciones de fósiles, insectos, reptiles, plantas, hongos y mamíferos, con las que se busca despertar la curiosidad científica de los menores y acercarlos al conocimiento de la biodiversidad.

El Club Astronómico también participará con cuatro telescopios para que las familias puedan observar la Luna y otros astros visibles durante la jornada.

Función de cine

A esto se sumará una función de cine al aire libre programada para las 5:30 de la tarde, cuya película será elegida mediante una votación en las redes sociales del Centro de Convivencia Infantil.

Actualmente cuentan con el respaldo de siete patrocinadores, entre ellos Pollo Pechugón, una universidad en línea, además de otros establecimientos y empresas que han contribuido con donaciones de dulces, promocionales y cupones.

La organización comenzó desde finales de agosto, con el propósito de ampliar la convocatoria respecto a la primera edición, realizada hace dos años.

En aquella ocasión, recordó, la preparación se hizo con aproximadamente una semana de anticipación y acudieron entre 200 y 300 personas.