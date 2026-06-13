Calidad del agua también preocupa a extranjeros

En el marco del foro “Desafíos frente a la gentrificación”, realizado en San Cristóbal de Las Casas, habitantes extranjeros de distintos países señalaron que, pese al encanto de la ciudad coleta, su comunidad también muestra preocupación por la calidad y escasez del agua.

Al evento asistieron, en su mayoría, mujeres extranjeras, quienes hablaron de su intereses por fenómenos como la gentrificación, el racismo y el deterioro ambiental en la zona.

Gentrificación

Habitantes oriundos de San Cristóbal indicaron que, pese a que hay una idea popularizada de que son precisamente los extranjeros quienes generan la gentrificación, habría que aclarar que quienes aumentan el precio de los alquileres son los dueños originarios de la ciudad.

Asimismo, apuntaron que habría que hacer una división entre aquellos visitantes extranjeros que llegan por una corta temporada y aquellos que deciden establecerse en San Cristóbal.

Esto para visualizar la problemática y no compararla con la de otras ciudades como San Miguel de Allende, donde hay colonias habitadas por estadounidenses que se cierran “y creen que viven en Estados Unidos”.

Experiencias

Al respecto, Helen, originaria de Inglaterra y quien llegó a la ciudad en 2009 a San Cristóbal, contó su experiencia desarrollando su vida junto a su esposo e hijas. “Ese el tipo de consejo que doy cuando un extranjero me pregunta cómo se puede integrar. Para empezar, manda a tus hijos a una escuela pública, es ahí donde vas a vivir la vida real de acá”.

Algo que indicó como molestia es que muchos mexicanos también engloban a los extranjeros en un mismo estereotipo, para lo que, dijo, habría que incentivar una educación que no reproduzca esos prejuicios.