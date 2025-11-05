Calidad del aire pasó de buena a aceptable en Tuxtla Gutiérrez

Con base en la información del Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire, que se publica en la página oficial de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), en el transcurso de este martes la calidad del aire pasó de buena (con nivel de riesgo bajo) a aceptable (con riesgo moderado).

En la primera actualización se reportó en la capital chiapaneca 10 microgramos por metro cúbico. A esa hora se ubicó una temperatura de 21 °C y una humedad del 73 %.

En ese momento dentro de las recomendaciones, es que las personas podían disfrutar de las actividades al aire libre.

Más tarde el panorama cambió. A las 11 horas la calidad del aire pasó de buena a aceptable. Lo que se analiza son las partículas contaminantes conocidas como PM 2.5.

En ese horario se recomendó a la población considerar la reducción de las actividades físicas vigorosas al aire libre, particularmente, en los grupos sensibles. Después de las 16:00 la calidad del aire regresó a buena.

Hay que recordar que la Semahn cuenta con equipos de monitoreos de partículas contaminantes. La idea es que se pueda brindar información a la población para cuidar de su salud.

Con esas acciones también se busca que se puedan implementar políticas públicas a partir de la obtención de datos, además de identificar los contaminantes en el aire y emitir alertas para un beneficio social.

Parte de las recomendaciones de las autoridades ambientales se relacionan con: evitar quemas al aire libre, usar un transporte de manera sostenible y plantar un árbol para formar parte de las soluciones.