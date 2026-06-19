Calienta motores el 2027, destapan la “grilla” interna

“¿Cómo se porta Paco Chacón contigo? ¿Por qué invitaste a Giovanni?”, preguntó entre risas el gobernador del estado Eduardo Ramírez Aguilar al jefe de la Oficina de Gubernatura, Fernando Bermúdez Velasco, quien respondió: “Con Paco tengo una amistad gracias a usted, creo que siempre con él a pesar de todo… Ahorita los tiene muy inquietos con el tema de la reforma, pero ya a todo lo que da, en el 27”.

En el podcast “Platicando con el Jaguar”, Bermúdez aseguró que el ambiente de la política en Chiapas es “grillero”. Detalló que su labor implica la coordinación interinstitucional y la gestión de trámites burocráticos.

“Me involucro en la parte de su agenda institucional, atención ciudadana, la representación de Chiapas en México, coordinación de giras y del gabinete. La más dura es la coordinación del gabinete”, aclaró.

Bermúdez pintó el panorama laboral en donde llegar a coincidencias se ve complicado por “el tema de los egos y el orgullo”.

Al ser cuestionado sobre las diferencias de género en este ámbito, el funcionario explicó que “las mujeres son más pasionales, más directas, frontales. En los hombres se da un poco más de hipocresía, somos simuladores de doble cara… viene un poco más el golpeteo por la espalda”.

“Veo en la política cómo se agarran unos entre otros, difamaciones, calumnias, eso no es política, esa es politiquería, ese es chisme. La política tiene un sentido de servicio, es vocación, un llamado que te otorga el pueblo y siempre he dicho que para la política entenderla se debe sentir. Porque lo que uno siente, tratas de hacerlo mejor. Para que tu conciencia se sienta tranquila”, sostuvo el gobernador.