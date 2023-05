Califica López Obrador de golpe de Estado las decisiones del Poder Judicial

Este lunes, desde la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó las decisiones del Poder Judicial como "un golpe de estado técnico, al querer neutralizar al Poder Ejecutivo, o sea, que ya no ejecutemos nada".

Al referirse a la suspensión definitiva relacionada con las obras del Tren Maya otorgada por un juez.

En ese sentido, López Obrador aseveró que van a seguir queriendo detener las obras de gobierno, "pero no van a poder porque de acuerdo a la Constitución, tenemos derecho de hacer obras en beneficio del pueblo. No se van a poder cancelar las obras. No se puede, una cosa es que violen la Constitución. Que me digan los ministros sino la están violando, cobrando más que lo que cobra el Presidente".