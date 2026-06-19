Califican negativamente gestión de Fabiola Ricci

A un mes de que iniciara la consulta ciudadana para conocer cómo los sancristobalenses califican la administración de Fabiola Ricci Diestel, Octavio Tzunun, integrante de la Comisión independiente que la realiza, expuso que, en un corte preliminar, el 75 % de los participantes califican como “muy malo” el desempeño de la edil.

Hasta el momento son mil ciudadanos los que han participado en la consulta, misma que concluirá el próximo septiembre. Del total de participantes, un 10 % considera como regular el desempeño de la actual administración, mientras que un tres por ciento parece estar de acuerdo con su actuar tachando la opción de “bien”.

El documento también les pregunta a los ciudadanos si considera que, ante los reiterados señalamientos de corrupción hacia Fabiola Ricci, la fiscalía debe investigar. Al respecto, el 100 % dijo que sí.

Sobre la actual presidenta debe aparecer en la boleta de las próximas contiendas, un 97 % dijo que no y un 35 que sí. Del mismo modo se les preguntó a los encuestados si votarían por un candidato independiente, resultado 82 % a favor de esta opción.

La última pregunta hace referencia a si los directores del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (Sapam) deben ser impuestos por los presidentes municipales o por los usuarios. Sobre este punto, un 98 % votó a favor de esta última opción.

Iniciativa ciudadana

La encuesta ha sido aplicada en una población de entre 18 y 60 años, en lugares como el barrio de Fátima, María Auxiliadora, la 31 de Marzo o San Diego.

Cuestionado sobre si llevarían esta encuesta a las comunidades indígenas que también son parte de San Cristóbal, Octavio Tzunun dijo que, pese a que eso sería lo idóneo, la falta de recursos no se lo permite, pues esta es una actividad que no es apoyada por ningún partido o empresa.