Calles Felices llega a Arroyo Blanco: Ángel Torres

Octubre 25 del 2025
Habitantes y autoridades realizaron el corte de listón de la vía. Cortesía
Como parte del Programa Calles Felices, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez pavimentó más de 350 metros lineales de la calle Huehuetán, entre avenida Río Sabinal y avenida Río Suchiate, en la colonia Arroyo Blanco, mejorando la movilidad y el entorno urbano para las familias de la zona.

La obra es integral, ya que incluye pavimentación con concreto hidráulico, instalación de alumbrado público, señalética vial, rejilla pluvial y adicionalmente pintura en las fachadas de las viviendas, con lo que se optimiza la imagen urbana y la calidad de vida de las familias.

Con estas acciones, el gobierno municipal que encabeza el alcalde Ángel Torres impulsa la justicia social y fortalece la infraestructura, llevando obras seguras y de calidad a las colonias que más lo necesitan.

En el evento estuvieron presentes vecinas, vecinos, la síndica municipal, Emma Orantes; los regidores Fredegunda Alegría y Antonio Mayorga; así como los secretarios del Ayuntamiento, Enrique Velasco; de Desarrollo Social y Educación, Mauricio Astudillo; así como el de Servicios Municipales, Horacio Gómez.

