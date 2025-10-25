Calles Felices llega a Arroyo Blanco: Ángel Torres

Como parte del Programa Calles Felices, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez pavimentó más de 350 metros lineales de la calle Huehuetán, entre avenida Río Sabinal y avenida Río Suchiate, en la colonia Arroyo Blanco, mejorando la movilidad y el entorno urbano para las familias de la zona.

Obra

La obra es integral, ya que incluye pavimentación con concreto hidráulico, instalación de alumbrado público, señalética vial, rejilla pluvial y adicionalmente pintura en las fachadas de las viviendas, con lo que se optimiza la imagen urbana y la calidad de vida de las familias.

Con estas acciones, el gobierno municipal que encabeza el alcalde Ángel Torres impulsa la justicia social y fortalece la infraestructura, llevando obras seguras y de calidad a las colonias que más lo necesitan.

En el evento estuvieron presentes vecinas, vecinos, la síndica municipal, Emma Orantes; los regidores Fredegunda Alegría y Antonio Mayorga; así como los secretarios del Ayuntamiento, Enrique Velasco; de Desarrollo Social y Educación, Mauricio Astudillo; así como el de Servicios Municipales, Horacio Gómez.