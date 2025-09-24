﻿﻿
ChiapasTuxtla

Calles Felices y Tuxtla iluminada; primer informe

Septiembre 24 del 2025
Ángel Torres destacó que se pavimentan más de 200 calles integrales en beneficio de las familias. CP
Previo al primer Informe de Gobierno, el presidente municipal Ángel Torres Culebro destacó que, gracias al eje de Infraestructura y Desarrollo Urbano, se pavimentan más de 200 calles integrales en beneficio de familias de más de 50 colonias, con una inversión superior a los 330 millones de pesos (mdp).

Como parte del programa Calles Felices, las vialidades son de concreto hidráulico, con luminarias, jardineras, banquetas, red de agua potable, drenaje, y pintura en las fachadas de las viviendas, mejorando rutas de transporte y beneficiando a escuelas, centros de congregación y centros de salud.

A través del programa Embellece tu Parque, se rehabilitaron 243 parques, donde se instalaron juegos infantiles, se pintaron y limpiaron los espacios, además de reforestar con más de seis mil plantas nativas, creando entornos verdes y seguros para niñas, niños y juventudes.

El alcalde capitalino también resaltó la modernización de 34 mil luminarias con tecnología LED en beneficio de más 172 mil tuxtlecas y tuxtlecos. Asimismo, se rehabilitó un total de 13 mil 252 luminarias por diversas fallas en atención a cuatro mil 223 reportes ciudadanos. Aunado ello, se impulsa el Programa de Mejoramiento de Alumbrado Público, junto al gobernador Eduardo Ramírez, con lo que se están iluminando 20 colonias, barrios y fraccionamientos, generando mayor seguridad a las familias.

“Sigamos trabajando juntas y juntos para que Tuxtla siga brillando, con calles felices, parques rehabilitados y una ciudad iluminada que refleje el futuro que merecemos”, puntualizó Ángel Torres al reafirmar su compromiso de seguir construyendo una capital moderna, de la mano del gobernador Eduardo Ramírez.

