Calles Felices y Tuxtla iluminada; primer informe

Previo al primer Informe de Gobierno, el presidente municipal Ángel Torres Culebro destacó que, gracias al eje de Infraestructura y Desarrollo Urbano, se pavimentan más de 200 calles integrales en beneficio de familias de más de 50 colonias, con una inversión superior a los 330 millones de pesos (mdp).

Como parte del programa Calles Felices, las vialidades son de concreto hidráulico, con luminarias, jardineras, banquetas, red de agua potable, drenaje, y pintura en las fachadas de las viviendas, mejorando rutas de transporte y beneficiando a escuelas, centros de congregación y centros de salud.

A través del programa Embellece tu Parque, se rehabilitaron 243 parques, donde se instalaron juegos infantiles, se pintaron y limpiaron los espacios, además de reforestar con más de seis mil plantas nativas, creando entornos verdes y seguros para niñas, niños y juventudes.

El alcalde capitalino también resaltó la modernización de 34 mil luminarias con tecnología LED en beneficio de más 172 mil tuxtlecas y tuxtlecos. Asimismo, se rehabilitó un total de 13 mil 252 luminarias por diversas fallas en atención a cuatro mil 223 reportes ciudadanos. Aunado ello, se impulsa el Programa de Mejoramiento de Alumbrado Público, junto al gobernador Eduardo Ramírez, con lo que se están iluminando 20 colonias, barrios y fraccionamientos, generando mayor seguridad a las familias.

“Sigamos trabajando juntas y juntos para que Tuxtla siga brillando, con calles felices, parques rehabilitados y una ciudad iluminada que refleje el futuro que merecemos”, puntualizó Ángel Torres al reafirmar su compromiso de seguir construyendo una capital moderna, de la mano del gobernador Eduardo Ramírez.