El presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, inauguró la pavimentación integral de la avenida Los Mangos Manacal y la rehabilitación de la 21.ª calle Oriente. “Aquí no hay improvisación, aquí no hay privilegiados”, afirmó al destacar que las obras se planean con orden y se ejecutan con honestidad.

En Lomas de Chiapas, entre la calle Guachipilín y el camino al Aguinal, se colocaron 2,022 m² de pavimento hidráulico, 516 m² de banquetas y nueve luminarias. También se renovaron las redes de agua potable y drenaje, con 15 tomas domiciliarias y 19 descargas sanitarias.

En la 21.ª calle Oriente, colonia 5 de Febrero, Obras Públicas y el Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tapachula(Coapatap) rehabilitaron el drenaje que se rompió hace cuatro meses y sustituyeron la tubería de agua potable de asbesto-cemento, que tenía más de 40 años de servicio. Incluyó más de 100 metros lineales de pavimento mixto y luminarias solares de 100 watts.

“Esta calle integral hoy vino a reparar lo subterráneo”, explicó William Penagos, secretario de Obras Públicas, al destacar el trabajo conjunto con Coapatap para resolver el colapso del drenaje.

En las inauguraciones estuvieron presentes las regidoras Camila Morales, Berta Moreno Espinosa, Rosa Cortés Juela, Nancy López Ruiz y Lusitania Escobar Martínez, así como William Penagos y el director de Coapatap, Héctor Lazos.