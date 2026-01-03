Calles y parques entre basura olvidada

Concluidas las fiestas decembrinas, calles y parques se observan cubiertos por residuos que narran el otro rostro de la celebración.

Bolsas, vasos desechables, envases y restos de comida se acumulan en los espacios públicos, evidenciando que la euforia colectiva suele terminar donde empieza la responsabilidad común.

El fenómeno no es nuevo ni aislado, la basura, más que un problema de limpieza urbana, se convierte en un síntoma social. La ciudad resiente este abandono momentáneo y queda a la espera de ser restaurada.