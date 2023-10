Calma Coita que vamos ganando: Carlos Morales

“¡Calma Coita que vamos ganando!”, fue el grito más emitido por miles de chiapanecos y chiapanecas que arroparon a Carlos Morales Vázquez, en una magna marcha denominada por el obradorismo verdadero, en su búsqueda para ser electo como coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Chiapas.

Entre gritos de “gobernador, gobernador, gobernador” y fiel a su estilo, Carlos Morales Vázquez arrancó en punto de las diez de la mañana una marcha desde el bulevar Ángel Albino Corzo, a la altura del Instituto del Deporte, y concluyendo hasta la altura de la 4a calle Oriente, sobre la avenida Central en el centro de la capital.

En un ambiente de celebración se pudo ver a las miles de personas que en su mayoría vestían de playeras, camisas y blusas de color blanco y se congregaron desde al menos un par de horas antes en el oriente de la ciudad.

Varios grupos de batucadas, músicos con tambores y pitos, además de mujeres y hombres con cientos de carteles y lonas demostrando su apoyo, se hicieron presentes.

Con personas de diferentes sectores que mostraron su respaldo desde municipios como Ocosingo, Villaflores, Mezcalapa, Tapachula, Cintalapa, San Cristóbal, Comitán de Domínguez y varios más, el aún alcalde capitalino se abrió paso avanzando por toda la vía principal hasta arribar a un templete que ya lo esperaba en los alrededores del centro de la ciudad.

Entre aplausos y vítores, el aspirante a coordinador subió al templete, en donde lo acompañaron personajes de la política estatal como el diputado federal, Joaquin Zebadúa; la diputada federal, Patricia Armendáriz y el diputado Federal Alfredo Vázquez.

“Amigas y amigos, estamos ante un momento histórico de la vida del país, vamos a renovar los esfuerzos de la Cuarta Transformación para consolidar en las regiones de Chiapas, en los municipios, como lo hicimos en Tuxtla Gutiérrez, de la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador; recorrimos Chiapas, de la mano de él, construimos el proyecto de la Cuarta Transformación”, aseguró

“En Tuxtla aplicamos los principios de la Cuarta Transformación: no robar, no mentir y no engañar; así le hicimos y por eso Tuxtla Gutiérrez se ha transformado, hemos logrado mejores servicios, una ciudad bien iluminada, un servicio de recolección de basura que es reconocido internacionalmente y hemos hecho obras de infraestructura por toda la ciudad, pero no solo eso, hemos logrado la participación ciudadana”.

Durante su discurso reconoció a la electa coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación a nivel nacional, Claudia Sheimbaum Pardo, de quien dijo es una mujer brillante y dignifica la presencia de las mujeres en la política.

Expresó que es necesario hacer un segundo piso de la Cuarta Transformación en México y se debe hacer de la mano de Claudia Sheimbaum.

Pidió a los asistentes al evento llevar el mensaje de esperanza a sus municipios, a sus comunidades y a sus hogares, así como a sus centros de trabajo, que hay un proyecto hacia el porvenir. “Vamos a ganar la encuesta, y vamos a gobernar Chiapas por seis años”, expresó Morales Vázquez.