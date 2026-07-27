Calor afecta a pobladores del Soconusco

Pese a las lluvias que han sido persistentes en los municipios del Soconusco, la canícula eleva el termómetro hasta los 40 grados, ante esto y para evitar afectaciones en la salud, Protección Civil (PC) ha exhortado a la población a extremar precauciones para evitar golpes de calor, deshidratación y agotamiento, principalmente en niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, también hacen el llamado a evitar consumir alimentos que pudieran estar expuestos al ambiente.

Zonas afectadas

En entrevista, Joaquín Ernesto Montes Molina, delegado de Protección Civil (PC) en la región Soconusco, informó que durante este periodo dentro de la temporada de lluvia ocurre un aumento considerable del calor, cuyos niveles elevados azotan a Tapachula, Huixtla, Cacahoatán, Tuxtla Chico, Suchiate, Metapa, Frontera Hidalgo, Mazatán, Huehuetán, Acapetahua, Escuintla, Villa Comaltitlán, entre otros municipios. “Por eso pedimos a la población reforzar las medidas”, abundó.

Recomendaciones

Hizo un llamado especial a proteger a los sectores más vulnerables, pues las altas temperaturas pueden provocar complicaciones graves en pocas horas, por lo que recomendó evitar exposición al sol entre las 11 de la mañana y las cuatro de la tarde, usar ropa ligera, hidratarse de forma constante y no realizar actividades físicas intensas.

Pidió no dejar a personas o mascotas dentro de vehículos estacionados, ya que la temperatura interior se eleva rápidamente y pone en riesgo la vida, además de mantenerse atentos a los avisos oficiales y reportar cualquier emergencia al 9-1-1 o a las unidades municipales.

Reiteró que la autoprotección es clave ante este fenómeno climático que se intensificará en las próximas semanas en toda la franja costera de Chiapas y que comenzó a sentirse en las más recientes horas.